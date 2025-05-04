Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
04 Mayıs 2025 Pazar, 09:23
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kendi sahasında Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi Beşiktaş ile karşılaşacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

beşiktaş fenerbahçe Trendyol Süper Lig

En Çok Okunan Haberler