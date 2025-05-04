Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kendi sahasında Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi Beşiktaş ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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