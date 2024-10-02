Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2024 Çarşamba, 10:23
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Türk derbisi heyecanı yaşanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Alagöz Holding, finalde Beşiktaş BOA ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk derbisi TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

beşiktaş fenerbahçe FIBA Süper Kupa canlı

En Çok Okunan Haberler