Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe ile Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Türk derbisi heyecanı yaşanacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding, finalde Beşiktaş BOA ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk derbisi TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
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