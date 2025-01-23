Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2025 Perşembe, 10:21
Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kendi sahasında Pierre Sage'ın ekibi Lyon ile karşılaşacak.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - LYON  MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Souzza'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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