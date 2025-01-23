Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kendi sahasında Pierre Sage'ın ekibi Lyon ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Simone Souzza'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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