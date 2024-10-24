Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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