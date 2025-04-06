Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı sürüyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Fatih Tekke'nin ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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