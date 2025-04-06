Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
06 Nisan 2025 Pazar, 09:20
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı sürüyor. 

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Fatih Tekke'nin ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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