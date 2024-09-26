Fenerbahçe - U.S Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - U.S Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında U.S Gilloise ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2024 Perşembe, 10:11
Fenerbahçe - U.S Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 

Fenerbahçe - U.S Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Sebastien Pocognoli'nin ekibi U.S Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - U.S Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - U.S GİLLOİSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.45'te başlayacak.

Fenerbahçe - U.S Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - U.S GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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