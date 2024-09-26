Fenerbahçe - U.S Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında U.S Gilloise ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Sebastien Pocognoli'nin ekibi U.S Gilloise ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - U.S GİLLOİSE MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - U.S GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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