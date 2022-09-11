Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus'tan 'Arda Güler' zirvesi

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 10:59
<p>Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir madde sarı-lacivertli kurmayları harekete geçirdi.</p>

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir madde sarı-lacivertli kurmayları harekete geçirdi.

<p><strong>Takvim</strong>'in haberine göre, Arda Güler'in sözleşmesinde "Eğer toplamda 1500 dakika süre almazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üzeri süre alırsa 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor. </p>

Takvim'in haberine göre, Arda Güler'in sözleşmesinde "Eğer toplamda 1500 dakika süre almazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üzeri süre alırsa 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor. 

<p>Genç yıldız, bu sezon resmi maçlarda 145 dakika süre aldı. Durumun ciddiyetinin farkında olan Başkan Ali Koç'un da Arda Güler ile ilgili olarak teknik direktör Jorge Jesus ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.</p>

Genç yıldız, bu sezon resmi maçlarda 145 dakika süre aldı. Durumun ciddiyetinin farkında olan Başkan Ali Koç'un da Arda Güler ile ilgili olarak teknik direktör Jorge Jesus ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

<p>Başkan Koç bu görüşmede Portekizli hocaya Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini aksi takdirde oyuncunun 5 milyon Euro gibi düşük bir bedelle serbest kalma ihtimalinin olduğunu söyledi.</p>

Başkan Koç bu görüşmede Portekizli hocaya Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini aksi takdirde oyuncunun 5 milyon Euro gibi düşük bir bedelle serbest kalma ihtimalinin olduğunu söyledi.

<p>Jorge Jesus ise Ali Koç'a "Arda'nın iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Şu anda takımın sisteminin oturması ve ahenginin dağılmaması için Arda'yı direkt 11'de oynatamıyorum. Ancak ilerleyen maçlarda ve kupa maçlarında daha fazla şans vereceğim" ifadesini kullandı.</p>

Jorge Jesus ise Ali Koç'a "Arda'nın iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Şu anda takımın sisteminin oturması ve ahenginin dağılmaması için Arda'yı direkt 11'de oynatamıyorum. Ancak ilerleyen maçlarda ve kupa maçlarında daha fazla şans vereceğim" ifadesini kullandı.

<p>Arda Güler, bu sezon resmi maçlarda sadece UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Slovacko deplasmanında 90 dakika forma giydi. Diğer maçlarda sonradan oyuna girdi. </p>

Arda Güler, bu sezon resmi maçlarda sadece UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Slovacko deplasmanında 90 dakika forma giydi. Diğer maçlarda sonradan oyuna girdi. 

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