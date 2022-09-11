Lucescu’ya Ukrayna’dan büyük tepki var: Fenerbahçe tarafından küçük düşürüldü...

11 Eylül 2022 Pazar, 10:43

Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçı sonrası rakiplerini sert oynamakla suçlanan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun bu tutumu Ukrayna'da da tepki görmeye başladı.

Ülker Stadı'ndaki maç sonrası, "Fenerbahçe sert oynadı. Bir oyuncum hastanelik oldu. Kalecim dizinden sakatlandı" diyen Lucescu, Rumen medyasına yaptığı açıklamada da Fenerbahçe'yi eleştirdi.

Tecrübeli teknik direktör, "Bu, futbol değildi. Avrupa düzeyindeki takımlar böyle oynamıyor. Fenerbahçe oyunun birçok kuralını çiğnedi. Aşırı agresiflik gösterdiler. Fenerbahçe maçı bir Boğa güreşi gibiydi" dedi. Ukrayna Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Myron Markevych ise, Dinamo Kiev'in son 3 resmi maçını da kaybettiğine dikkat çekip, bu tablonun sorumlusunun Lucescu olduğunu belirtti.

"NE YAPMAK İSTİYORSUN?"

Hürriyet'in haberine göre Markevych, "Dinamo Kiev düşüşte olan bir takım. Yazık, bu kadar kötü olmamalılar. Orada neler oluyor bilmiyorum ama bence değişiklik öncelikle yönetim düzeyinde olmalı. Dinamo Kiev, Ukrayna'nın ulusal gururudur. Yakın zamanda kurulan bir takım olan Fenerbahçe tarafından küçük düşürüldüler. Oyuncuların ne düşündüğünü bilmiyorum, belki de bir transfer yapmayı düşünüyorlar. Lucescu'ya bakıyorum; 77 yaşındasın, ne yapmak istiyorsun? Kulübede kendinden mi kurtulmak istiyorsun? Bu oyunla veteran bir takımı bile yenebilirler mi bilmiyorum" diye konuştu.