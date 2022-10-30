Fenerbahçe'de Dünya Kupası arasında 5 imza, 1 transfer!

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 13:13
<p>Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de birçok futbolcu gösterdiği performansla beğeni topladı. </p>

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de birçok futbolcu gösterdiği performansla beğeni topladı. 

<p>Sarı-lacivertli yönetim de takıma büyük katkı sağlayan 5 futbolcunun sözleşme yenilemesi için harekete geçti.</p>

Sarı-lacivertli yönetim de takıma büyük katkı sağlayan 5 futbolcunun sözleşme yenilemesi için harekete geçti.

<p>Sarı-lacivertli kurmaylar 2022 Dünya Kupası nedeniyle 12 Kasım'da başlayacak arada 5 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyi planlıyor.</p>

Sarı-lacivertli kurmaylar 2022 Dünya Kupası nedeniyle 12 Kasım'da başlayacak arada 5 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyi planlıyor.

<p><strong>Sporx</strong>'de yer alan habere göre bu futbolcuların Altay Bayındır, Enner Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Miha Zajc olduğu öğrenildi.</p>

Sporx'de yer alan habere göre bu futbolcuların Altay Bayındır, Enner Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Miha Zajc olduğu öğrenildi.

<p>Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. İsmail Yüksek'in 2025'de Miguel Crespo'nun ise 2024'te kontratları bitiyor.</p>

Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. İsmail Yüksek'in 2025'de Miguel Crespo'nun ise 2024'te kontratları bitiyor.

<p>Oyuncuların menajerlerinin İstanbul'a davet edildiği, 12 Kasım tarihinden itibaren yöneticilerin ciddi bir mesai içerisine gereceği ifade edildi.</p>

Oyuncuların menajerlerinin İstanbul'a davet edildiği, 12 Kasım tarihinden itibaren yöneticilerin ciddi bir mesai içerisine gereceği ifade edildi.

<p>Bu arada Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda ocak ayı içerisinde bir stoper transferi daha yapmasının söz konusu olduğu ve bu transferin çalışmalarının da Kasım ayı içerisinde yapılacağı da gelen haberler arasında.</p>

Bu arada Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda ocak ayı içerisinde bir stoper transferi daha yapmasının söz konusu olduğu ve bu transferin çalışmalarının da Kasım ayı içerisinde yapılacağı da gelen haberler arasında.

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