Fenerbahçe camiası, Cumhuriyet’in 99’uncu yılı için yürüdü

“ASIL BÜYÜK SORUMLULUK, TARAFTARIMIZINDIR”

Taraftarlara da seslenen Ali Koç, “Az önce hepimizin sorumluluğu büyük demiştim. Sporcularımızın bu bilinçle, sorumlulukla mücadele edeceklerinden hiçbir şüpheniz olmasın. Keza ben ve arkadaşlarımdan da hiçbir şüpheniz olmasın. Asıl büyük sorumluluk sizindir, taraftarlarımızındır. Asıl büyük sorumluluk taraftarımızındır. Her maç, her karşılaşma, her zorlu yolda, her tökezlemede, formamızı taşıyan sporcularımızın yanında olun. Onların yorulduğu yerde, düştüğü yerde en büyük güç siz olacaksınız. Çünkü bunu sadece siz yapabilirsiniz. Onları düştüğü yerde ayağa kaldıracak olan sizin sevginiz ve desteğiniz olacaktır. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Unuttuk bunu son dönemlerde, hatırlayalım. Özellikle sosyal medyada yuvalanmış yapılardan, gerek içimizde başarısızlığımızı isteyenlerden ama daha önemlisi dışarıdan bizi karıştırmaya çalışanlardan koruyun sporcularımızı. Ümraniye maçından sonra söylediğimi sözlerimi lütfen aklınızdan çıkarmayın. En büyük rakibimiz, kendi camiamız olmasın. En büyük desteğimiz, kendi camiamızdan gelsin. Görüyorsunuz, kafayı bir kaldırdık, işler yolunda gitmeye başladı, bizimle uğraşanlar, olmayan şeylerle saldıranlar, gazeteci kimliği altında, mesleki kimliği unutun bir takımın medya çalışanları gibi beni hedef alanları, iftira atanları unutmayın, onlara yer bırakmayın. Eğer bu sezon Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında bu bilinçle hareket ederseniz, yanımızda olursanız, ne sporcularımız yorulur, ne biz vazgeçeriz, ne de kimse bize zerre kadar zarar verir. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti” diyerek sözlerini noktaladı.