Fenerbahçe camiası, Cumhuriyet’in 99’uncu yılı için yürüdü
Cumhuriyet’in 99’uncu yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen yürüyüşte başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular, üyeler ve taraftarlar yer aldı. Binlerce kişinin yer aldığı yürüyüş, saat 21.00’de Göztepe 60’ncı Yıl Parkı’ndan başlarken, Ülker Stadyumu’nun yanındaki fenerde son buldu.
Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleştirilen yürüyüşün tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 farklı branştan sporcunun ellerinde meşalelerle yer aldığı yoldan “Cumhuriyetin Feneri” yazılı fenere yürüyerek, buradaki meşaleyi yaktı ve Cumhuriyet'in 100’üncü yılına dek yanacak feneri aydınlattı.
ALİ KOÇ: CUMHURİYETİMİZİN 99'UNCU YILI KUTLU OLSUN
Ali Koç, meşaleyi yaktıktan sonra sarı-lacivertli camiaya seslendi ve şu ifadeleri kullandı:
"Mabedimizde, Kadıköyümüzde, yürüyüşte yanımızda olan, Cumhuriyet sevgisi kalbinde hiç sönmeyecek bir ateş olarak yanan herkese, şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına teşekkür ediyorum. Bugün çok özel bir gün. Tüm günlerin arasındaki en güzel gün. Aklın, bilimin, çağdaşlığın 99’uncu yılı, Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı kutlu olsun. Yokluk, yoksulluk ve imkansızlık içinde kazandıkları zaferlerle bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı veren, bu gurur ve coşkuyu yaşamamıza vesile olan, çağdaş medeniyetimizin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, özlemle, minnetle ve şükranla, her Cumhuriyet Bayramı’nda olduğu gibi, her özel günümüzde olduğu gibi anıyoruz."
“ASIL BÜYÜK SORUMLULUK, TARAFTARIMIZINDIR”
Taraftarlara da seslenen Ali Koç, “Az önce hepimizin sorumluluğu büyük demiştim. Sporcularımızın bu bilinçle, sorumlulukla mücadele edeceklerinden hiçbir şüpheniz olmasın. Keza ben ve arkadaşlarımdan da hiçbir şüpheniz olmasın. Asıl büyük sorumluluk sizindir, taraftarlarımızındır. Asıl büyük sorumluluk taraftarımızındır. Her maç, her karşılaşma, her zorlu yolda, her tökezlemede, formamızı taşıyan sporcularımızın yanında olun. Onların yorulduğu yerde, düştüğü yerde en büyük güç siz olacaksınız. Çünkü bunu sadece siz yapabilirsiniz. Onları düştüğü yerde ayağa kaldıracak olan sizin sevginiz ve desteğiniz olacaktır. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Unuttuk bunu son dönemlerde, hatırlayalım. Özellikle sosyal medyada yuvalanmış yapılardan, gerek içimizde başarısızlığımızı isteyenlerden ama daha önemlisi dışarıdan bizi karıştırmaya çalışanlardan koruyun sporcularımızı. Ümraniye maçından sonra söylediğimi sözlerimi lütfen aklınızdan çıkarmayın. En büyük rakibimiz, kendi camiamız olmasın. En büyük desteğimiz, kendi camiamızdan gelsin. Görüyorsunuz, kafayı bir kaldırdık, işler yolunda gitmeye başladı, bizimle uğraşanlar, olmayan şeylerle saldıranlar, gazeteci kimliği altında, mesleki kimliği unutun bir takımın medya çalışanları gibi beni hedef alanları, iftira atanları unutmayın, onlara yer bırakmayın. Eğer bu sezon Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında bu bilinçle hareket ederseniz, yanımızda olursanız, ne sporcularımız yorulur, ne biz vazgeçeriz, ne de kimse bize zerre kadar zarar verir. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti” diyerek sözlerini noktaladı.
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