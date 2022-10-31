Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Attila Szalai açıklaması: 'Normal bir sporcu değil'
Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Jorge Jesus, Macar futbolcu Attila Szalai'ye övgüler yağdırdı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 5-2 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasının ardından Attila Szalai için konuştu.
Jesus, "Altay için rotasyon yapmak istesek 2 kalecimiz daha var ama Attila Szalai için aynı şeyi söyleyemem. Szalai'nin yerine sakatlıklardan dolayı oynatabileceğimiz stoper yok. Oynayabilecek 2 stoperim var; Szalai ve Serdar Aziz. Szalai bütün maçlarda oynadı, oyundan bile çıkmadı. Sakatlık limitinde oynuyor. Maalesef lige ara verilince de milli takıma gidecek ve orada da sakatlık limitinde devam edecek. Ancak Szalai normal bir sporcu değil. Normalin dışında bir sporcu. Fiziksel anlamda hala iyi. Sakatlık yaşamadı. Onun da oynamaktan başka şansı yok. O pozisyonda başka oyuncum yok. Orta saha ve ön bölgede rotasyon yapabiliyoruz, farkı da bu yaratıyor ama savunma için aynı şeyi söyleyemem. Luan Peres ve Gustavo Henrique ne zaman dönecek tam bilmiyoruz. İki stoperden biri sakatlanırsa ne yapacağım, kimi oynatacağım bilmiyorum. Belki ben oynarım. Şaka yapıyorum, bir fikrim var" dedi.
NE OLMUŞTU?
İstanbulspor karşılaşmasının 48. dakikasında büyük bir hata yapan ve kaleci Altay'a geri pası kısa kalan Attila Szalai, Jetmir Topalli'nin araya girip golü atmasına sebebiyet verdi.
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