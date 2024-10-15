Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten kariyer itirafı: 'Tarihe geçebilirdim'

"TUHAF AMA GÜZEL"

"Milli takımda olmaya alışkındım, gitmediğim için tuhaf oldu. Ancak pozitif bir durum var, Fenerbahçe'ye odaklandım. Çok fazla maç oynamaya alışkınım. Tuhaf ama hoş ve güzel."

SAMSUNSPOR MAÇI AÇIKLAMASI

"Samsunspor bu haftaya kadar iyi bir iş çıkardı. Bu ligde ikinci olmaları inanılmaz. Biz de kendimizi göstermek istiyoruz. Kolay maç olmayacak ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü Fenerbahçe rakip kim olursa olsun, kazanmak için oynar."