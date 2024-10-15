Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho bir arada: Fenerbahçe'de kritik zirve!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yemekte bir araya geldiği belirtildi. Portekizli hoca Jose Mourinho'nun Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile görüşlerini paylaştığı aktarıldı.
Milli aranın ardından Samsunspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Tv 100'ün haberine göre sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho ve Asbaşkan Acun Ilıcalı yemekte bir araya geldi.
OSAYI SAMUEL'İ BEKLİYOR
Takımın durumuyla ilgili Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile görüşlerini paylaşan Mourinho'nun, üst üste oynaması sonrası Mert Müldür'ün performansından memnun olmadığı ve sakatlığı bulunan Bright Osayi - Samuel'in dönmesini beklediği öğrenildi.
Portekizli teknik direktörün ayrıca Filip Kostic'i sol bekte kullanmak istediği ve Sırp yıldıza bekte forma şansı vererek Jayden Oosterwolde'yi stopere çekmek istediğini iki idareciye anlattığı belirtildi.
SZYMANSKI VAZGEÇİLMEZ
Orta sahada yeni transfer Sofyan Amrabat'ın performansından memnun olan Mourinho, performansıyla eleştirilerin hedefi olan Sebastian Szymanski'yi hala vazgeçilmez olarak görüyor.
Haberde İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi isimlerin az süre almasından kaynaklı rahatsızlığı bildiğini söyleyen deneyimli teknik direktörün, iki isim konusunda milli ara sonrası aksiyon alacağı ifade edildi.
"PANİĞE GEREK YOK"
Mourinho'nun, ileri uçta ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'ye dönüşümlü forma vereceğini Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya ilettiği kaydedildi.
61 yaşındaki teknik direktörün ayrıca toplantıda, "Paniğe gerek yok, her şeyi kontrol altına alacağım" dediği öğrenildi.
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