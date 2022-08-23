Fenerbahçeli futbolcu Ezgjan Alioski: 'Bu kulübü anlatacak kelime yok'

İstanbul'a daha önce de geldiğini aktaran Alioski, "İstanbul'da ailemden insanlar yaşıyor. Burası beni çeken ve bağlayan bir yer. Benzer kültürlere sahibiz. Makedonya'nın bazı kısımlarında da çok fazla Türk yaşıyor. Kültürlerimiz hemen hemen aynı. İstanbul benim için dünyanın en iyi şehirlerinden bir tanesi. Burayı her zaman sevdim ama yaşamak çok daha farklı ve bu deneyimi ilk kez yaşayacağım. Yeni yerler görmek açısından da çok heyecanlıyım. Fenerbahçe ile ilgili çok şey duymuştum ama kulübe girdikten sonra burayı çok daha fazla sevdim" diye konuştu.