Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?

MAÇLAR NEREDE OYNANACAK?

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip Manchester United, Lyon, Union SG ve Athletic Bilbao maçlarını Ülker Stadyumu'nda oynayacak. Slavia Prag, AZ Alkmaar, Midtjylland ve Twente maçlarını ise deplasmanda oynayacak.