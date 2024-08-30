Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleşti. Avrupa kupalarında uygulanacak yeni formatta temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Grimaldi Forum'da gerçekleşti. Kura çekimine 2. torbadan katılan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, maçlar nerede oynanacak?
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Lyon, AZ Alkmaar, Union SG, Midtjylland, Athletic Bilbao, Twente takımları ile eşleşti.
MAÇLAR NEREDE OYNANACAK?
Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip Manchester United, Lyon, Union SG ve Athletic Bilbao maçlarını Ülker Stadyumu'nda oynayacak. Slavia Prag, AZ Alkmaar, Midtjylland ve Twente maçlarını ise deplasmanda oynayacak.
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