Ferençvaroş - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'ın rakibi Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Ferençvaroş ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Pascal Jansen'in ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek.
FERENÇVAROŞ - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Ferençvaroş Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
FERENÇVAROŞ - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvat hakem Igor Pajač'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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