Ferençvaroş - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ferençvaroş - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın rakibi Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Ferençvaroş ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 11:18
Ferençvaroş - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Ferençvaroş - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Pascal Jansen'in ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek.

Ferençvaroş - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FERENÇVAROŞ - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Ferençvaroş Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

Ferençvaroş - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FERENÇVAROŞ - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvat hakem Igor Pajač'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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