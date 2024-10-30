Feyenoord - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 4. hafta erteleme maçında kendi sahasında Ajax ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Hollanda Eredivise'de 4. hafta erteleme maçı oynanacak.
Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, deplasmanda Brian Priske'nin ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
FEYENOORD - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?
Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
FEYENOORD - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
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