Feyenoord - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Feyenoord - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 4. hafta erteleme maçında kendi sahasında Ajax ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2024 Çarşamba, 13:04
Feyenoord - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hollanda Eredivise'de 4. hafta erteleme maçı oynanacak.

Feyenoord - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, deplasmanda Brian Priske'nin ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Feyenoord - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FEYENOORD - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Feyenoord - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FEYENOORD - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

feyenoord ajax Hollanda Eredivisie canlı

En Çok Okunan Haberler