Feyenoord - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Feyenoord - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2024 Perşembe, 10:38
Feyenoord - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.

Feyenoord - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Xavi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Brian Priske'nin ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Feyenoord - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FEYENOORD - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

Feyenoord - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FEYENOORD - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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