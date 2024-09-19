Feyenoord - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.
Xavi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Brian Priske'nin ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
FEYENOORD - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
FEYENOORD - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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