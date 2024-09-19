A Milli Futbol Takımı'na yeni yıldız: Atakan Karazor için işlem tamam!

Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:54

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:54

A Milli Takım'da alttan gelen genç jenerasyonun geleceğe hazırlanması dışında gurbetçi oyuncularla ilgili de yoğun çalışmalar yapılıyor.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Alman ekibi Stuttgart'ın kaptanlığını yapan Atakan Karazor ile ilgili yürüttüğü çalışmalar sonucunda oyuncunun milli takıma seçim uygunluğunu sağladı. Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun vatandaşlık işlemlerine dair prosedürlerin bu ay içerisinde tamamlandığı ifade edildi.

MONTELLA TAKİP ETTİ

Tecrübeli orta sahanın A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın tercih etmesi halinde Ay-Yıldızlı formayı giyebileceği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı etkili performans gösteren 1.91 boyundaki ön libero, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İtalyan teknik direktör ve ekibinin Atakan'ı yakından takip ettiği belirtildi.

Ay-Yıldızlılar, ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.