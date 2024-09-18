Milli futbolcu 11'de başladı: Real Betis sahasında Getafe'yi devirdi!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 22:14

Güncelleme: 18.09.2024 - 22:14

İspanya Ligi'nde Real Betis, sahasında Getafe ile karşı karşıya geldi. Real Betis, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Real Betis'e galibiyeti getiren iki golü de Giovani Lo Celso attı. Lo Celso 61'de penaltı ve 74'te ağları havalandırdı. Getafe'nin golü 90'da Mauro Arambarri'den geldi.

BERTUĞ YILDIRIM 11'DE BAŞLADI

Getafe'de maça 11'de başlayan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından ardından Real Betis, 8 puana yükseldi. Getafe, 3 puanda kaldı.

Real Betis, ligde bir sonraki maçta sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Getafe, Leganes'i ağırlayacak.