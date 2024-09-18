Milli futbolcu 11'de başladı: Real Betis sahasında Getafe'yi devirdi!
İspanya Ligi'nde Real Betis, sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup etti. Getafe'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım 75 dakika sahada kaldı.
İspanya Ligi'nde Real Betis, sahasında Getafe ile karşı karşıya geldi. Real Betis, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Real Betis'e galibiyeti getiren iki golü de Giovani Lo Celso attı. Lo Celso 61'de penaltı ve 74'te ağları havalandırdı. Getafe'nin golü 90'da Mauro Arambarri'den geldi.
BERTUĞ YILDIRIM 11'DE BAŞLADI
Getafe'de maça 11'de başlayan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 75 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından ardından Real Betis, 8 puana yükseldi. Getafe, 3 puanda kaldı.
Real Betis, ligde bir sonraki maçta sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Getafe, Leganes'i ağırlayacak.
Etiketler: #real betis #GETAFE #Bertuğ Yıldırım
Spor Haberleri
- Real Betis sahasında Getafe'yi devirdi!
- Erteleme maçında Samsunspor, Başakşehir'i rahat geçti!
- İtalya'da gol sesi çıkmadı
- Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
- Yıldız futbolcudan Arsenal'e kötü haber!
- Cristiano Ronaldo'nun yeni teknik direktörü belli oldu!
- Semih Şentürk, Fenerbahçe'ye veda etti
- Roma'da Ivan Juric dönemi!
- Rabiot'tan Marsilya itirafı!
- Kompany'den Sacha Boey'a mesaj!
En Çok Okunan Haberler
-
- S.Ö.'yü hatırlayan var mı?
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- Kanal İstanbul bölgesine yeni imar planı
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!