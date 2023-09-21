FIFA dünya sıralamasını güncelledi... Türkiye'nin yeri değişti!
FIFA resmi internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralamasını duyurdu. İlk 10'da sadece İtalya ve Portekiz'in yeri değişti.
İşte FIFA dünya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin yeri:
1- Arjantin - 1851
Player Alanı
2- Fransa - 1840
3- Brezilya -1837
4- İngiltere -1794
5- Belçika - 1792
6- Hırvatistan - 1747
7- Hollanda - 1743
8- Portekiz - 1728 (1 basamak yükseldi)
9- İtalya - 1727 (1 basamak geriledi)
10- İspanya - 1710
42- TÜRKİYE - 1475 (1 basamak geriledi)
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