FIFA dünya sıralamasını güncelledi... Türkiye'nin yeri değişti!

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2023 Perşembe, 14:04
<p>FIFA resmi internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralamasını duyurdu. İlk 10'da sadece İtalya ve Portekiz'in yeri değişti.</p> <p><strong>İşte FIFA dünya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin yeri:</strong></p>

FIFA resmi internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralamasını duyurdu. İlk 10'da sadece İtalya ve Portekiz'in yeri değişti.

İşte FIFA dünya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin yeri:

<p>1- Arjantin - 1851</p>

1- Arjantin - 1851

Player Alanı
<p>2- Fransa - 1840</p>

2- Fransa - 1840

<p>3- Brezilya -1837</p>

3- Brezilya -1837

<p>4- İngiltere -1794</p>

4- İngiltere -1794

<p>5- Belçika - 1792</p>

5- Belçika - 1792

<p>6- Hırvatistan - 1747</p>

6- Hırvatistan - 1747

<p>7- Hollanda - 1743</p>

7- Hollanda - 1743

<p>8- Portekiz - 1728 (1 basamak yükseldi)</p>

8- Portekiz - 1728 (1 basamak yükseldi)

<p>9- İtalya - 1727 (1 basamak geriledi)</p>

9- İtalya - 1727 (1 basamak geriledi)

<p>10- İspanya - 1710</p>

10- İspanya - 1710

<p>42- TÜRKİYE - 1475 (1 basamak geriledi)</p>

42- TÜRKİYE - 1475 (1 basamak geriledi)

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