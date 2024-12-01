Fikret Orman'dan flaş başkanlık açıklaması: 'Serdal Adalı aday olursa...'
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Hasan Arat'ın istifasının ardından mayıs ayındaki seçim hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, tv100'e yaptığı telefon bağlantısında adaylık kararını açıkladı.
Orman, "Eski, istifa etmiş bir başkan neden Beşiktaş başkanlığını kovalasın? Herkes Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek'ten örnek veriyor. Ben istifa ettim, ben neden Beşiktaş başkanlığını kovalar pozisyonda olayım? Beşiktaş'ta tekrar aday olma gibi bir durumum yok, onu kovaladığım da yok. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu zaman orada olurum. Beşiktaş'ın pazartesi günkü maçı, ondan sonraki haftadaki maçı, mayısa kadar giden süreci konuşmamız lazım. Biz fırsat kollamayız. Serdal'ın da adı geçiyor, o da öyle. Biz Beşiktaş'ın menfaati varsa orada dururuz" dedi.
'TECRÜBEM YÜKSEKTİR'
"10 gün olmuştur bir konuşma yaptım. O günkü konuşmamda bunları gördüğüm için müdahil olma ihtiyacım oldu. O zaman söylediklerim sıra sıraya oldu. Benim bir yerden duyumum yoktu. Beşiktaş'ta çok şeyler gördüm, tecrübem çok yüksektir. Sürekli takip ettiğim zaman sıra sıra gelen şeyler bunlar. Oradan çıkardığım sonuç."
'DAHA KASIM AYINDAYIZ'
"Şu anda biz daha kasım ayındayız. Önümüzde uzun bir süre var. Yönetim kurulu, bir açıklama yapmış. Biz mücadele edeceğiz, görevimizin başındayız diyor. Onun başkanı da Hüseyin Yücel oldu. Hüseyin Yücel de şu ana kadar elinden gelen yapan biri. Yarın bıraktı diyelim, ocak-şubat ayında seçim oldu. Gelecek yönetim 3 ayda ne yapacak, hiçbir şey yapamaz. Sezon sonunda seçim olacak. 3 aya birisinin gelmesinin kazandıracağı bir şey yok."
'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİR ÇETELEŞME VAR'
"Beşiktaş'ta sosyal medya üzerinden bir çeteleşme var. Herkes gayet iyi biliyor. Gündem yaratarak, sadece ve sadece dedikodu üzerinden Beşiktaş'ı mahvetmiş durumdalar. Sayın Fikret Orman çalışmalara başladı deniyor ama külliyen yalan! Ben fırsat kollayacak insan mıyım! Bir Allah'ın kulu beni aradı, görüştük desin. Hep milleti kullanarak, Beşiktaş'ı yönetmeye çalıştılar. Beşiktaş'ı sosyal medya yönetir hale geldi. Şu andaki negatif havanın en büyük nedeni budur. İşler kötü gidiyor, Beşiktaş kapandı mı? Beşiktaş'ı her şeye alet ettiler. Beşiktaşlılar artık bunları görsün. Beşiktaş'ın içerisindeki düşmanlar, dışarıdan daha fazla. Yalan, iftiralar... Kumpaslarla Beşiktaş'ı ne hale getirdiler! Kaybeden Beşiktaş oldu. Yapmayın, günahtır, yazıktır. Şu dakikadan itibaren mayıstaki kongreye şu aday, bu aday, bunların konuşulacağı yer mi burası!"
'SERDAL ADALI ADAY OLURSA...'
"Beşiktaş nerelerden çıkmıştır, Beşiktaş'a bir şey olmaz. Herkeste bir endişe var. Ben geldiğimde Beşiktaş bundan daha kötü bir durumdaydı. Ortada hiçbir şey yoktu. Ortada aday yoktu. Ben öyle geldim. Ben 'Tek başıma aday olursam gelirim', birilerinin önüne bir şey koyuyormuş gibi durumda değilim. Tabii ki Beşiktaş'ta ciddi adaylar çıkar. Serdal Adalı'nın adı geçiyor. Ciddi bir aday. Aday olursa, bana ihtiyaç yoktur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama Beşiktaş, kumpasçılara kalmaz!"
'GELİŞİ ÇOK ŞANSSIZ OLDU'
"İlk gününden beri, Hasan Bey seçildiğinden beri, Hasan Bey'in Beşiktaş'a başkan olması lazımdı. Beşiktaş'la ilgili fikirleri, söylemeleri olan birisiydi. O paylaştıklarıyla birlikte tüm Beşiktaş camiasında bu güzel söylemlerin icraya dönüşmesi fikri vardı. Hasan Bey bunları söylüyor, Beşiktaş'a başkan olması ve yapması lazım düşüncesi vardı. O yüzden ilk günden bu yana başkan olması gerektiğini söylüyordum. Gelişi çok şanssız oldu. Çok yüksek hedefler, çok yüksek şeyler ortaya koydu. Koymuş olduklarının birçoğunu da, yapılması imkansız şeyler gördüm. Akatlar'daki salonda mesela, basketbol salonu yapacağız, yanına otel yapacağız, rezidans yapacağız projeleri vardı. Orası belediyenin arazisi. Bu dediklerinizin planı olmadan, bunları söylemek çok şey değil. Olması zor ihtimaller. Ben stadyumu yapan kişi olarak söyleyeyim, o stadyumun arkasını yıkıp tek tribün yaptığınızda daha az insan sığar. Fakat bunların olma ihtimalleri çok zor şeyler. Yapılması zor iddialardı. Ama esas önemli olan şey, Hasan Arat'la ilgili konuşmak şu anda doğru değil. En önemli konu yarınla ilgili. Yarınla ilgili konuları konuşmak daha doğru olur."
'DUVARA ÇİVİ ÇAKAN BİRİSİNİ GÖRMEDİM'
"Hasan Arat, iki üç gün öncesine kadar Beşiktaş'ın başkanıydı. Onun için de çok nazik bir şekilde konuştum. Bu dakikadan sonra yargılamak falan benim tarzım değil. Benim bu konuyla ilgili yorumum, her şey atılır, tutulur. Bunları ben çok duydum. Başkanlıktan önce de sonra da duydum. Ama ben duvara çivi çakan birisini görmedim. Herkes konuşuyor ama kimsenin bir şey yaptığını görmedim. Beşiktaş başkanı kuvvetli adamdır, ağlamaz, mazeret sunmaz. Beşiktaş başkanını kimse tehdit edemez. Bu bir yerlere olayı çekmedir. Büyük vaatler verildi, yapılamayacağı ortaya kondu. Netice itibariyle Beşiktaş büyük bir camiadır, bundan sonrasını konuşmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum."
'İFTİRA GÖREN BİRİSİYİM'
"Netice itibariyle burası bir mahkeme değil, ben de hakim değilim. Tespitte bulunmayı doğru bulmam. Disiplin kurulu var. Yeni spor yasasına göre sadece Beşiktaş'ı ilgilendiren konular değil, yargı var. İftira gören birisiyim, bir şey demenin doğru olduğuna inanmıyorum. Karşı tarafın da söyleyecekleri vardır. Beni ilgilendiren şey, dünle ilgili hiçbir şey geliştiremeyeceğimize göre, yarınla ilgili konuşmanın daha doğru olacağını düşünüyorum."
'İSİTFA EDEBİLİRDİ'
"Hüseyin Yücel, istifa edebilirdi, etmedi. Mücadele edeceğim diyor. Biz ona destek olacağız. Bırakmadığı sürece destek vermemiz lazım. Beşiktaş'ın pazartesi günü sahaya kazanmak için çıkması lazım. Kadro, kötü bir kadro değil."
'BEŞİKTAŞ'IN BAŞKANI HÜSEYİN YÜCEL'DİR'
"Hüseyin Yücel'in kendisine söyleyeceğim şeyleri, kamuoyu önünde konuşmam. Şu anda benim başkanım. Ona söyleyeceğim şeyleri burada paylaşmam. Burası büyük Beşiktaş camiası, burası Türkiye'nin en büyük camiası, onun başkanı oldu, onun başkanı gibi hareket edecek. Mücadele edecek, en doğruları yapacak. Biz de ona destek olacağız. Bize ihtiyacı olan her yerde olacağız. Hüseyin Yücel, illegal olarak oraya gelmiş birisi değil. Tüzüğe göre gelmiş birisi. Şu anda Beşiktaş'ın resmi olarak başkanı Hüseyin Yücel'dir. Hiç ortada illegal bir durum yoktur. Şu anda Beşiktaş'ın başkanı. Onlar da bir açıklama yapmışlar. Mücadele edeceğiz diyorlar. Takdire şayan bir şey. Kolayı vardı, kaçabilirlerdi. Bu arkadaşlarımıza destek verelim. Onlar götürsünler!"
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad'dan ilk açıklama!
- Belediye Başkanı'nın yeni partisi belli oldu
- İddia: Havalimanı el değiştirdi
- ORC'den dikkat çeken seçim anketi
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- HTŞ ve tesadüf!
- 27 milyar TL'lik servet çöpe gitmişti...
- Erdoğan eleştiride bulunmuştu...
- Başlarından vurulmuş halde bulunmuşlardı