Fikret Orman'dan flaş başkanlık açıklaması: 'Serdal Adalı aday olursa...'

'GELİŞİ ÇOK ŞANSSIZ OLDU'

"İlk gününden beri, Hasan Bey seçildiğinden beri, Hasan Bey'in Beşiktaş'a başkan olması lazımdı. Beşiktaş'la ilgili fikirleri, söylemeleri olan birisiydi. O paylaştıklarıyla birlikte tüm Beşiktaş camiasında bu güzel söylemlerin icraya dönüşmesi fikri vardı. Hasan Bey bunları söylüyor, Beşiktaş'a başkan olması ve yapması lazım düşüncesi vardı. O yüzden ilk günden bu yana başkan olması gerektiğini söylüyordum. Gelişi çok şanssız oldu. Çok yüksek hedefler, çok yüksek şeyler ortaya koydu. Koymuş olduklarının birçoğunu da, yapılması imkansız şeyler gördüm. Akatlar'daki salonda mesela, basketbol salonu yapacağız, yanına otel yapacağız, rezidans yapacağız projeleri vardı. Orası belediyenin arazisi. Bu dediklerinizin planı olmadan, bunları söylemek çok şey değil. Olması zor ihtimaller. Ben stadyumu yapan kişi olarak söyleyeyim, o stadyumun arkasını yıkıp tek tribün yaptığınızda daha az insan sığar. Fakat bunların olma ihtimalleri çok zor şeyler. Yapılması zor iddialardı. Ama esas önemli olan şey, Hasan Arat'la ilgili konuşmak şu anda doğru değil. En önemli konu yarınla ilgili. Yarınla ilgili konuları konuşmak daha doğru olur."