Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Serie A'nın 29. haftasında deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
16 Mart 2025 Pazar, 11:54
Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Raffaele Palladino'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİORENTİNA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİORENTİNA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği mücadele S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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