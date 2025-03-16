Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya Serie A'nın 29. haftasında deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Raffaele Palladino'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
FİORENTİNA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
FİORENTİNA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği mücadele S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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