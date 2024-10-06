Fiorentina - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, İtalya Serie A'nın 7. haftasında sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
İtalya Serie A heyecanı devam ediyor.
Raffaele Palladino yönetimindeki Fiorentina, sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.
FIORENTINA - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
FIORENTINA - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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