Fiorentina - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina, İtalya Serie A'nın 7. haftasında sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2024 Pazar, 11:36
Fiorentina - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor.

Fiorentina - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Raffaele Palladino yönetimindeki Fiorentina, sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

Fiorentina - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIORENTINA - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Fiorentina - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIORENTINA - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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