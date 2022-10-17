Rıdvan Dilmen'den Valerien Ismael - Jorge Jesus kıyaslaması!

"ISMAEL, JESUS'UN ÖNÜNDE"

"Büyük takım olmak önemlidir. Rakibine oyununu kabul ettirmek de önemlidir. Beşiktaş Alanyaspor'a da Trabzonspor'a da aynı oyunu oynuyor. Taktiksel hiçbir değişikliği yok. Böyle bir şey olmaz. Futbol basit bir oyundur, zorlaştıran bizleriz. Eleştirdiğimiz Valerien Ismael, puan olarak çok övdüğümüz Jorge Jesus'un önünde. Fakat arada büyük bir liderlik farkı var ve muazzam bir kadro derinliği farkı var. Sisteme göre oyuncu, oyuncuya göre sistem felsefesi uygulanmalı. Beşiktaş sezonu üçlü bitirip dörtlü transferi yapmadı. Sonra dörtlüye dönünce dörtlü transferi yaptı. Burada bir planlama eksikliği var."