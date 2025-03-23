Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fransa, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçında sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.
FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.
Poljud Stadyumu'nda oynanan ilk maçı Hırvatistan 2-0 kazanmıştı.
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