Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçında sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
23 Mart 2025 Pazar, 10:33
Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.

Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

Poljud Stadyumu'nda oynanan ilk maçı Hırvatistan 2-0 kazanmıştı. 

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