Fransa'da Mustafa Muhammed'e büyük övgü!

Mustafa Muhammed'in performansına ayrıca parantez açan Kombouare, "Mustafa saha içinde bize çok fazla çözüm sunuyor ve çok hırslı bir oyuncu. Kale önünde çok yetenekli bir golcü ve çok iyi kafa vuruşları yapabiliyor. Ona daha fazla orta açmamız gerek" ifadelerini kullandı.

