Fransa'da Mustafa Muhammed'e büyük övgü!

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:00
<p>Sezon başında Galatasaray'dan Frannsa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed golsüz geçirdiği ilk 3 maçın ardından Toulouse maçında ilk golünü attı.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Sezon başında Galatasaray'dan Frannsa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed golsüz geçirdiği ilk 3 maçın ardından Toulouse maçında ilk golünü attı. 

<p>Nantes'ın 1-0 mağlup tamamladığı ilk yarının ardından oyuna giren Mısırlı golcü, yaptığı 1 gol ve 1 asistle 3-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Nantes'ın 1-0 mağlup tamamladığı ilk yarının ardından oyuna giren Mısırlı golcü, yaptığı 1 gol ve 1 asistle 3-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.

<p>Maçın ardından Muhammed'e övgüler yağdıran Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, "Forvetlerimiz uzun zamandır gol atamıyordu. Toulouse maçında hem Mustafa Muhammed'in hem de Evann Guessand'ın gol atması hem takıma hem de bu oyunculara özgüven getirecektir" dedi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Maçın ardından Muhammed'e övgüler yağdıran Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, "Forvetlerimiz uzun zamandır gol atamıyordu. Toulouse maçında hem Mustafa Muhammed'in hem de Evann Guessand'ın gol atması hem takıma hem de bu oyunculara özgüven getirecektir" dedi.

<p>Mustafa Muhammed'in performansına ayrıca parantez açan Kombouare, "Mustafa saha içinde bize çok fazla çözüm sunuyor ve çok hırslı bir oyuncu. Kale önünde çok yetenekli bir golcü ve çok iyi kafa vuruşları yapabiliyor. Ona daha fazla orta açmamız gerek" ifadelerini kullandı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Mustafa Muhammed'in performansına ayrıca parantez açan Kombouare, "Mustafa saha içinde bize çok fazla çözüm sunuyor ve çok hırslı bir oyuncu. Kale önünde çok yetenekli bir golcü ve çok iyi kafa vuruşları yapabiliyor. Ona daha fazla orta açmamız gerek" ifadelerini kullandı.

<p>Sezon başında Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 58 maçta 17 gol 5 asistlik performans sergilemişti.</p><p><br></p>

Sezon başında Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 58 maçta 17 gol 5 asistlik performans sergilemişti.


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