Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
16 Mart 2025 Pazar, 11:26
Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FULHAM - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FULHAM - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği mücadele beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

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