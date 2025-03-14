Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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