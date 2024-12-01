Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2024 Pazar, 11:46
Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı sürüyor. 

Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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