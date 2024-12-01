Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı sürüyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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