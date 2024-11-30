Özel hayatı nedeniyle... Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi için flaş transfer iddiası!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi için Arjantin'den bir takımın devrede olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Tedavisi ve özel hayatındaki sıkıntılar nedeniyle Arjantin'e giden Icardi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
ÜLKESİNE DÖNME KARARI ALDI
Arjantin basınından Cadena3'te yer alan habere göre; Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e dönme kararı aldı. Icardi'nin özel hayatındaki olaylar nedeniyle memleketine dönmeyi planladığı vurgulandı.
RIVER PLATE İLGİLENİYOR
Yıldız forveti transfer edecek en güçlü adayın ise River Plate olduğu aktarıldı. River Plate yönetiminin, Galatasaray'ın teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu bilmesine karşın Icardi'yle ilgilenmeye devam ettiği yazıldı.
31 yaşındaki Mauro Icardi'nin Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: #galatasaray #mauro icardi #River Plate
Spor Haberleri
- Samunspor evinde Bodrum FK'yı farklı mağlup etti!
- Hasan Arat'tan Samet Aybaba'ya sert yanıt!
- Ruud van Nistelrooy yeniden Premier Lig'de!
- Beşiktaş'ın paylaşımında Serdar Topraktepe ayrıntısı!
- Mauro Icardi için flaş transfer iddiası!
- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan borç sözleri!
- Net borcu açıklandı: Trabzonspor'da ibra kararı!
- Samet Aybaba'dan flaş Hasan Arat açıklaması!
- Borussia Dortmund'un konuğu Bayern Münih
- West Ham'ın konuğu Arsenal
En Çok Okunan Haberler
-
- Son ankette çarpıcı sonuç
- Aşırı cimri olan 4 erkek burcu
- 'Siyonistler limanlarımızda!'
- Ankara'da yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor
- 'Akın Gürlek' soruşturmasına ilk tepki
- Karar verildi! Yönetim ve teknik direktör...
- 'Zenginleştin mi, haram yedin mi?'
- Ele geçirilen matbaa ve tutuklamaları paylaştı!
- Cihatçı gruplar Halep'e girdi!
- 'Üstadım durum pek de öyle değil galiba...'