Özel hayatı nedeniyle... Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi için flaş transfer iddiası!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 14:55

Güncelleme: 30.11.2024 - 14:55

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Tedavisi ve özel hayatındaki sıkıntılar nedeniyle Arjantin'e giden Icardi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ÜLKESİNE DÖNME KARARI ALDI

Arjantin basınından Cadena3'te yer alan habere göre; Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e dönme kararı aldı. Icardi'nin özel hayatındaki olaylar nedeniyle memleketine dönmeyi planladığı vurgulandı.

RIVER PLATE İLGİLENİYOR

Yıldız forveti transfer edecek en güçlü adayın ise River Plate olduğu aktarıldı. River Plate yönetiminin, Galatasaray'ın teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu bilmesine karşın Icardi'yle ilgilenmeye devam ettiği yazıldı.

31 yaşındaki Mauro Icardi'nin Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.