Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 22:01
<p>Galatasaray, yeni sezon öncesi Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.</p>

Galatasaray, yeni sezon öncesi Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

<p>Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 66. dakikada yeni transfer Haris Seferovic kaydetti.</p>

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 66. dakikada yeni transfer Haris Seferovic kaydetti.

<p>Kasımpaşa'nın golü ise 35. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi.</p>

Kasımpaşa'nın golü ise 35. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi.

<p><strong>SEFEROVIC'E 5 DAKİKA YETTİ</strong></p> <p>Kasımpaşa'ya karşı oynanan hazırlık maçında 60. dakikada oyuna giren Haris Seferovic, kronometre 65.30'u gösterdiğinde fileleri havalandırmayı başardı.</p>

SEFEROVIC'E 5 DAKİKA YETTİ

Kasımpaşa'ya karşı oynanan hazırlık maçında 60. dakikada oyuna giren Haris Seferovic, kronometre 65.30'u gösterdiğinde fileleri havalandırmayı başardı.

<p>Kerem Aktürkoğlu'nun Sergio Oliveira'ya attığı pas savunmadan sekince bir anda boşta kalan topu alan Haris Seferovic, sol ayağıyla düzeltip sağ ayağıyla direk dibine topu göndererek ağları havalandırdı.</p>

Kerem Aktürkoğlu'nun Sergio Oliveira'ya attığı pas savunmadan sekince bir anda boşta kalan topu alan Haris Seferovic, sol ayağıyla düzeltip sağ ayağıyla direk dibine topu göndererek ağları havalandırdı.

<p><strong>2 GALİBİYET, 2 MAĞLUBİYET, 1 BERABERLİK</strong></p> <p>Bu sonuçla birlikte Aslan, hazırlık maçlarından 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet çıkardı.</p>

2 GALİBİYET, 2 MAĞLUBİYET, 1 BERABERLİK

Bu sonuçla birlikte Aslan, hazırlık maçlarından 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet çıkardı.

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