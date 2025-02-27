Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında kendi sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
27 Şubat 2025 Perşembe, 10:00
Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kendi sahasında Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.

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