Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında kendi sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kendi sahasında Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor ile karşılaşacak.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- İmamoğlu Nedim Şener'e karşı harekete geçiyor
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- 'Üniversite arkadaşlarına iftar versin'
- Bir CHP'li belediye başkanına daha iddianame