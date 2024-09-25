Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında PAOK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?
Rams Park'ta oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.
GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den şifreşiz bir şekilde yayımlanacak.
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