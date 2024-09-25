Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında PAOK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2024 Çarşamba, 12:53
Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor.

Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Rams Park'ta oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.

Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den şifreşiz bir şekilde yayımlanacak.

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