Galatasaray - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında kendi sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2024 Perşembe, 10:30
Galatasaray - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu heyecanı sürüyor.

Galatasaray - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek.

Galatasaray - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin rövanşı, 25 Eylül Çarşamba günü Çekya'da oynanacak.

Galatasaray - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Tur atlayan takımın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacağı maç, Galatasaray YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

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