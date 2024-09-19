Galatasaray - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında kendi sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu heyecanı sürüyor.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek.
GALATASARAY - SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelenin rövanşı, 25 Eylül Çarşamba günü Çekya'da oynanacak.
GALATASARAY - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Tur atlayan takımın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacağı maç, Galatasaray YouTube kanalından naklen yayımlanacak.
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