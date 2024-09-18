Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, İstanbul'a döndü.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, İstanbul'a döndü.
Arjantinli golcünün tedavisi İstanbul'da devam edecek.
DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde kesinlikle forma giyemeyeceğini açıklamıştı.
Okan Buruk, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak" demişti.
Etiketler: #Icardi #galatasaray #sakatlık
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