Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2024 Perşembe, 09:40
Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kendi sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Rams Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Lawrence Visser'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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