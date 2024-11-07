Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kendi sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Rams Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Lawrence Visser'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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