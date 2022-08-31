Galatasaray'da 6 isimle yollar ayrılıyor!

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:17
<p>Bir taraftan stoper, kanat ve santrfor transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, diğer taraftar, takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmanın planlarını yapıyor.</p>

Bir taraftan stoper, kanat ve santrfor transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, diğer taraftar, takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

<p>Hürriyet’in haberine göre, sarı-kırmızılı takımda performansları ile sınıfta kalan 6 futbolcunun 8 Eylül’e kadar gönderilmesi hedefleniyor. Bu isimler arasında iki de lejyoner futbolcu var.</p>

Hürriyet’in haberine göre, sarı-kırmızılı takımda performansları ile sınıfta kalan 6 futbolcunun 8 Eylül’e kadar gönderilmesi hedefleniyor. Bu isimler arasında iki de lejyoner futbolcu var.

<p>Sacha Boey’in ortaya koyduğu futbolla sağ bekte üçüncü isim durumuna düşen Omar için de ayrılık vakti geldi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve 1.4 milyon Euro garanti para alan Norveçli oyuncuyla fesih koşulları için görüşme yapılacak.</p>

Sacha Boey’in ortaya koyduğu futbolla sağ bekte üçüncü isim durumuna düşen Omar için de ayrılık vakti geldi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve 1.4 milyon Euro garanti para alan Norveçli oyuncuyla fesih koşulları için görüşme yapılacak.

<p>Luyindama için ise menajerinin bu hafta Belçika Ligi’nden teklif getirmesi bekleniyor. Galatasaray, Luyindama’dan az da olsa bonservis getirisi hedefliyor.</p>

Luyindama için ise menajerinin bu hafta Belçika Ligi’nden teklif getirmesi bekleniyor. Galatasaray, Luyindama’dan az da olsa bonservis getirisi hedefliyor.

<p>Kadroya giremeyen Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan da Galatasaray formasına veda edecek. Ömer Bayram’ı Eyüpspor, Taylan’ı ise Gaziantep resmen istedi. Sarı kırmızılı yönetim Emre ve Oğulcan ile de yolları ayırmak için menajerleri ile görüştü.</p>

Kadroya giremeyen Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan da Galatasaray formasına veda edecek. Ömer Bayram’ı Eyüpspor, Taylan’ı ise Gaziantep resmen istedi. Sarı kırmızılı yönetim Emre ve Oğulcan ile de yolları ayırmak için menajerleri ile görüştü.

<p>G.Saray planladığı 6 ayrılığı gerçekleştirirse yaklaşık 75 milyon TL’lik maaş yükünden de kurtulmuş olacak.</p> <p>Ömer Bayram 7 milyon TL</p> <p>Oğulcan Çağlayan 4 milyon 750 bin TL</p> <p>Omar Elabdellaoui 1.4 milyon Euro</p> <p>Emre Taşdemir 5 milyon TL</p> <p>Taylan Antalyalı 7 milyon TL</p> <p>Cristian Luyindama 1.2 milyon Euro</p>

G.Saray planladığı 6 ayrılığı gerçekleştirirse yaklaşık 75 milyon TL’lik maaş yükünden de kurtulmuş olacak.

Ömer Bayram 7 milyon TL

Oğulcan Çağlayan 4 milyon 750 bin TL

Omar Elabdellaoui 1.4 milyon Euro

Emre Taşdemir 5 milyon TL

Taylan Antalyalı 7 milyon TL

Cristian Luyindama 1.2 milyon Euro

süper lig galatasaray omar elabdellaoui Taylan Antalyalı Ömer Bayram Christian Luyindama Oğulcan Çağlayan Emre Taşdemir

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