Galatasaray'da 6 isimle yollar ayrılıyor!

Kadroya giremeyen Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan da Galatasaray formasına veda edecek. Ömer Bayram’ı Eyüpspor, Taylan’ı ise Gaziantep resmen istedi. Sarı kırmızılı yönetim Emre ve Oğulcan ile de yolları ayırmak için menajerleri ile görüştü.