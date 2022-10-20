Galatasaray'da ayrılık zamanı: Burak Elmas döneminden bir isim daha yolcu
Galatasaray'da devre arasında vedalaşılacak ilk oyuncu belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un gözünde kredisini tüketen yıldız oyuncu ile yollar ayrılacak. Sarı kırmızılı ekipte böylece Burak Elmas döneminde transfer edilen 5. oyuncu gönderilmiş olacak.
KREDİSİNİ TÜKETMİŞ DURUMDA
Devre arasında kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanan Galatasaray’da vedalaşılacak ilk isim olarak Patrick Van Aanholt öne çıkıyor. Geçen sezon bedelsiz olarak transfer edilen ve 2024 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu bu sezon yakaladığı şansları iyi değerlendiremezken teknik direktör Okan Buruk’taki kredisini de tüketmiş durumda. Adana Demirspor maçında kulübede oturan, Kayseri deplasmanına götürülmeyen 32 yaşındaki futbolcu gönderilecekler arasında 1. sırada yer alıyor.
TEKNİK EKİBİN KARARI NETLEŞTİ
Patrick Van Aanholt ile sezon başlamadan önce vedalaşmak isteyen sarı kırmızılılar kontrat maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu operasyondan vazgeçmişti. Ancak verilen şansları iyi kullanamamasının ardından teknik heyette de yönetimde de Hollandalı oyuncu ile karar netleşmiş durumda.
YILLIK ÜCRETİ YÜKSEK
Hürriyet'in haberine göre, yabancı kontenjanı da göz önünde bulundurularak sarı kırmızılılar ara transfer döneminde yapacağı revizyonda yıllık 1.9 milyon Euro garanti para kazanan Van Aanholt ile yolları ayırmak için masaya oturacak.
ELMAS DÖNEMİNDEN BİR İSİM DAHA
2022-23 sezonuna yeni bir yönetim ve yeni bir teknik adamla giren Galatasaray’da Patrick Van Aanholt’un de devre arasında gönderilmesiyle birlikte bir önceki yönetimin transfer ettiği 5. oyuncu ile yollar ayrılmış olacak.
3'Ü KİRALANDI
Dursun Özbek başkanlığındaki sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un sezon öncesi verdiği rapor doğrultusunda Burak Elmas döneminde transfer edilen Alexandru Cicaldau, Olimpu Morutan (satın alma opsiyonuyla) ve Alpaslan Öztürk kiralık, Aytaç Kara ise bedelsiz olarak gönderilmişti. Van Aanholt ile vedalaşılması durumunda Elmas ve ekibinin büyük umutlarla takıma kazandırdığı bir oyuncunun daha sarı kırmızılılar ile yolları ayrılmış olacak.
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