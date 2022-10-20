Galatasaray'da ayrılık zamanı: Burak Elmas döneminden bir isim daha yolcu

3'Ü KİRALANDI

Dursun Özbek başkanlığındaki sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un sezon öncesi verdiği rapor doğrultusunda Burak Elmas döneminde transfer edilen Alexandru Cicaldau, Olimpu Morutan (satın alma opsiyonuyla) ve Alpaslan Öztürk kiralık, Aytaç Kara ise bedelsiz olarak gönderilmişti. Van Aanholt ile vedalaşılması durumunda Elmas ve ekibinin büyük umutlarla takıma kazandırdığı bir oyuncunun daha sarı kırmızılılar ile yolları ayrılmış olacak.