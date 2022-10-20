Galatasaray'dan yerli harekatı!

NELSSON SATILIRSA KAAN AYHAN

Gündemdeki diğer isim yine Kaan Ayhan ama bu kez kulübün şartı var. Performansında ciddi bir düşüş yaşayan ve Sassuolo'da süre almakta zorlanan 27 yaşındaki savunmacı, ancak Nelsson'un satılması ve transfer maliyetinin düşük olması halinde yeniden gündeme gelecek.