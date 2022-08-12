Galatasaray'da ayrılık zamanı! Üç isim yolcu
Sağ bekte 3 yabancısı bulunan Galatasaray'da Leo Dubois’nın sakatlığında Sacha Boey sergilediği performansla dikkat çekerken takımdaki yerini de garantiledi. Ancak Fransız oyuncunun çıkışı sonrasında Omar ile vedalaşılmasına karar verildi. Sarı-kırmızılılar 1 yıl daha sözleşmesi kalan Omar’a, teşekkür ederek veda etmeyi planlıyor.
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