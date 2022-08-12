Galatasaray'da ayrılık zamanı! Üç isim yolcu

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 09:33
<p>Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Galatasaray’da büyük bir ayrılık operasyonu gerçekleşecek. </p>

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Galatasaray’da büyük bir ayrılık operasyonu gerçekleşecek. 

<p>Sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferoviç, Fredrik Midtsjö, Lucas Torreia ve Dries Mertens’i transfer eden sarı-kırmızılılar yabancı kontenjanını rahatlatmak için üç oyuncusu ile yolları ayırma hazırlığında.</p>

Sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferoviç, Fredrik Midtsjö, Lucas Torreia ve Dries Mertens’i transfer eden sarı-kırmızılılar yabancı kontenjanını rahatlatmak için üç oyuncusu ile yolları ayırma hazırlığında.

<p><strong>Hürriyet</strong>'in haberine göre, yılbaşı gecesi talihsiz bir havai fişek kazası geçiren Omar’ın tüm tedavi süreci boyunca yanında olan ve sözleşme yükümlülüklerini de yerine getiren Galatasaray’ın, Norveçli sağ bek ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. </p>

Hürriyet'in haberine göre, yılbaşı gecesi talihsiz bir havai fişek kazası geçiren Omar’ın tüm tedavi süreci boyunca yanında olan ve sözleşme yükümlülüklerini de yerine getiren Galatasaray’ın, Norveçli sağ bek ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. 

<p>Sağ bekte 3 yabancısı bulunan Galatasaray'da Leo Dubois’nın sakatlığında Sacha Boey sergilediği performansla dikkat çekerken takımdaki yerini de garantiledi. Ancak Fransız oyuncunun çıkışı sonrasında Omar ile vedalaşılmasına karar verildi. Sarı-kırmızılılar 1 yıl daha sözleşmesi kalan Omar’a, teşekkür ederek veda etmeyi planlıyor.</p>

Sağ bekte 3 yabancısı bulunan Galatasaray'da Leo Dubois’nın sakatlığında Sacha Boey sergilediği performansla dikkat çekerken takımdaki yerini de garantiledi. Ancak Fransız oyuncunun çıkışı sonrasında Omar ile vedalaşılmasına karar verildi. Sarı-kırmızılılar 1 yıl daha sözleşmesi kalan Omar’a, teşekkür ederek veda etmeyi planlıyor.

<p>Galatasaray'da bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen ancak beklentilerin uzağında kalan Cicaldau’nun da yapılan takviyelerden sonra takıma girmesi zor görünüyor. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi futbolcuyu 5-6 milyon Euro'ya satmak.</p>

Galatasaray'da bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen ancak beklentilerin uzağında kalan Cicaldau’nun da yapılan takviyelerden sonra takıma girmesi zor görünüyor. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi futbolcuyu 5-6 milyon Euro'ya satmak.

<p>Ayrıca forma rekabetine ortak olamayan Jesse Sekidika da bir başka kulübe kiralık gönderilecek. İlk ayrılık dalgasında Diagne’nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden, Marcao’yu Sevilla’ya, Ozornwafor’u Charleroi’ye satan Galatasaray; Muhammed ve Morutan’ı da kiralamıştı. </p>

Ayrıca forma rekabetine ortak olamayan Jesse Sekidika da bir başka kulübe kiralık gönderilecek. İlk ayrılık dalgasında Diagne’nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden, Marcao’yu Sevilla’ya, Ozornwafor’u Charleroi’ye satan Galatasaray; Muhammed ve Morutan’ı da kiralamıştı. 

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