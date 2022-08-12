Galatasaray'da ayrılık zamanı! Üç isim yolcu

Hürriyet'in haberine göre, yılbaşı gecesi talihsiz bir havai fişek kazası geçiren Omar’ın tüm tedavi süreci boyunca yanında olan ve sözleşme yükümlülüklerini de yerine getiren Galatasaray’ın, Norveçli sağ bek ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.