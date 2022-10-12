Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'e sürpriz talip!
GALATASARAY'IN KURTARICISI OLDU
Zira Seferovic'ten istediği verimi alamayan başarılı teknik adamın nasıl karar vereceği merak konusu oldu. Icardi'nin de çalkantılı özel hayatı nedeniyle zor bir kararın eşiğinde olduğu olduğu ifade ediliyor. Attığı kritik gollerle birçok maçta Galatasaray'ın kurtarıcısı olan tecrübeli santrforun ayrılışına izin vermek o kadar kolay bir karar olmayacak.
BURUK İÇİN ZOR KARAR
Eğer ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor transferi yapılması söz konusu olursa Okan Buruk'un Gomis'in ayrılışına onay verebileceği ifade ediliyor. Gomis, bu sezon Galatasaray forması ile 4'ü ilk 11'de olmak üzere 8 lig maçına çıktı. Fransız santrfor bu maçlarda 4 kez fileleri sarsmayı başardı.
GOMIS BU SEZON NE YAPTI?
37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, Galatasaray ile bu sezon çıktığı 8 maça çıktı. Fransız forvet bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Fransız golcü, 8 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Gomis bu maçlarda 354 dakika görev aldı. Gomis'in sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.
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