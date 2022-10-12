Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'e sürpriz talip!

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:47
<p>Galatasaray'da inişli çıkışlı bir grafik çizen <strong>Bafetimbi Gomis </strong>için Suudi Arabistan'dan teklif geldi. İddiaya göre, sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu bu teklife sıcak bakıyor.</p>

Galatasaray'da inişli çıkışlı bir grafik çizen Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan'dan teklif geldi. İddiaya göre, sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu bu teklife sıcak bakıyor.

<p><strong>ARABİSTAN'DAN TEKLİF </strong></p> <p>Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 37 yaşınrdaki Fransız santrfor Bafetimbi Gomis'e ciddi bir teklif geldi. Takvim’in haberine göre, Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'un Gomis'e yıllık 1.5 milyon Euro teklif etti.</p>

ARABİSTAN'DAN TEKLİF

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 37 yaşınrdaki Fransız santrfor Bafetimbi Gomis'e ciddi bir teklif geldi. Takvim’in haberine göre, Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'un Gomis'e yıllık 1.5 milyon Euro teklif etti.

<p><strong>OYUNCU SICAK BAKIYOR</strong></p> <p>Bafetimbi Gomis'in, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu cazip teklife sıcak baktığı öğrenildi. Gomis'in transferi ile ilgili olarak son sözü ise Okan Buruk söyleyecek.</p>

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Bafetimbi Gomis'in, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu cazip teklife sıcak baktığı öğrenildi. Gomis'in transferi ile ilgili olarak son sözü ise Okan Buruk söyleyecek.

<p><strong>GALATASARAY'IN KURTARICISI OLDU</strong></p> <p>Zira Seferovic'ten istediği verimi alamayan başarılı teknik adamın nasıl karar vereceği merak konusu oldu. Icardi'nin de çalkantılı özel hayatı nedeniyle zor bir kararın eşiğinde olduğu olduğu ifade ediliyor. Attığı kritik gollerle birçok maçta Galatasaray'ın kurtarıcısı olan tecrübeli santrforun ayrılışına izin vermek o kadar kolay bir karar olmayacak.</p>

GALATASARAY'IN KURTARICISI OLDU

Zira Seferovic'ten istediği verimi alamayan başarılı teknik adamın nasıl karar vereceği merak konusu oldu. Icardi'nin de çalkantılı özel hayatı nedeniyle zor bir kararın eşiğinde olduğu olduğu ifade ediliyor. Attığı kritik gollerle birçok maçta Galatasaray'ın kurtarıcısı olan tecrübeli santrforun ayrılışına izin vermek o kadar kolay bir karar olmayacak.

<p><strong>BURUK İÇİN ZOR KARAR</strong></p> <p>Eğer ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor transferi yapılması söz konusu olursa Okan Buruk'un Gomis'in ayrılışına onay verebileceği ifade ediliyor. Gomis, bu sezon Galatasaray forması ile 4'ü ilk 11'de olmak üzere 8 lig maçına çıktı. Fransız santrfor bu maçlarda 4 kez fileleri sarsmayı başardı.</p>

BURUK İÇİN ZOR KARAR

Eğer ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor transferi yapılması söz konusu olursa Okan Buruk'un Gomis'in ayrılışına onay verebileceği ifade ediliyor. Gomis, bu sezon Galatasaray forması ile 4'ü ilk 11'de olmak üzere 8 lig maçına çıktı. Fransız santrfor bu maçlarda 4 kez fileleri sarsmayı başardı.

<p><strong>GOMIS BU SEZON NE YAPTI?</strong></p> <p>37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, Galatasaray ile bu sezon çıktığı 8 maça çıktı. Fransız forvet bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Fransız golcü, 8 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Gomis bu maçlarda 354 dakika görev aldı. Gomis'in sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.</p>

GOMIS BU SEZON NE YAPTI?

37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, Galatasaray ile bu sezon çıktığı 8 maça çıktı. Fransız forvet bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Fransız golcü, 8 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Gomis bu maçlarda 354 dakika görev aldı. Gomis'in sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.

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