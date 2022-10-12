Galatasaray'ın önündeki 5 viraj!

HEM RAKİBE HEM İDMANA GÖRE

Başarılı çalıştırıcı, işte bu yüzden cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçında, takımından sezonun en iyi futbolunu bekliyor. Kadroda sakatlığı bulunan hiçbir oyuncu olmaması da takım içerisinde rekabeti en üst seviyeye çıkarmış durumda. Okan hoca hem rakibin durumuna hem de öğrencilerinin antrenman performansına göre bir kadro kurma hazırlığı içerisinde. Özellikle golsüz sona eren son Adana Demirspor deplasmanına göre ilk 11'de birkaç değişiklik birden yapılması bekleniyor.