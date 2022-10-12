Galatasaray'ın önündeki 5 viraj!
Seçim süreci ve geciken transferler nedeniyle iyi bir sezon başı çalışması yapamayan Galatasaray, Milli ara ve BAY haftasıyla aradaki farkı kapattı. Fanatik'in haberine göre, hiç eksiği kalmayan sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk, sezonun en iyi futbolunu cumartesi akşamı Kayseri'de oynayacaklarını düşünüyor.
TAKIM FİZİKSEL ANLAMDA HAZIR
Sezon başında bir türlü tam kadro halinde çalışması fırsatı bulamadan lige giren ve buna rağmen takımını zirve yarışında tutan Okan Buruk, üst üste gelen iki arayla birlikte bu açığı tamamen telafi etti. Önce Milli maçlar, ardından BAY haftasıyla beraber kesintili de olsa toplamda 4 haftaya yakın bir hazırlık süreci imkanı bulan Aslan'ın hocası, hem fiziksel açıdan takım seviyesinden geride olan oyuncuları yeniden kazandı hem de taktiksel olarak öğrencilerini istediği noktaya getirdi.
HEM RAKİBE HEM İDMANA GÖRE
Başarılı çalıştırıcı, işte bu yüzden cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçında, takımından sezonun en iyi futbolunu bekliyor. Kadroda sakatlığı bulunan hiçbir oyuncu olmaması da takım içerisinde rekabeti en üst seviyeye çıkarmış durumda. Okan hoca hem rakibin durumuna hem de öğrencilerinin antrenman performansına göre bir kadro kurma hazırlığı içerisinde. Özellikle golsüz sona eren son Adana Demirspor deplasmanına göre ilk 11'de birkaç değişiklik birden yapılması bekleniyor.
ZORLU 5 VİRAJ
Kayserispor deplasmanı sonrası içeride Alanyaspor karşılaşması. Ardından Fenerbahçe'ye son düdüğe kadar zor anlar yaşatan Karagümrük deplasmanı, sonrasında Nef Stadı'nda Beşiktaş derbisi ve son olarak şampiyonluk adaylarından Başakşehir deplasmanı. Buruk, bu zorlu virajı geçmeleri halinde, ligin 2. yarısında çok daha büyük bir çıkış yapabileceklerine ve işlerinin daha kolay olacağına inanıyor.
FLORYA'DA YÜZLER GÜLÜYOR
Kayseri deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 'ın dünkü idmanında üç takımlı bir turnuva gerçekleşti. Muslera, Boey, Nelsson, Aanholt, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan, Yusuf Demir, Mertens, Rashica ve Seferovic'ten oluşan takım turnuvayı kazanırken, oyuncular idman maçının ardından zafer pozu verdi.
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