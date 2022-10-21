Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi devam etti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 23 Ekim Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu genel sekreteri Eray Yazgan, yönetim kurulu üyeleri İsmail Sarıkaya, Bora Bahçetepe, Emir Aral ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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