Galatasaray'da sürpriz 2 veda kararı!

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:56
<p>Galatasaray'da geçen sezon orta sahanın yükünü çeken ve eleştirilerin odak noktası haline gelen Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yla yolların ayrılması planlandı.</p>

Galatasaray'da geçen sezon orta sahanın yükünü çeken ve eleştirilerin odak noktası haline gelen Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yla yolların ayrılması planlandı.

<p><strong>Sporx</strong>'in haberine göre orta sahaya Sergio Oliveira transferi yapan ve en az iki transfer daha düşünen Galatasaray, Taylan ve Berkan için veda kararı aldı. Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun gelecek sezon bonservisiyle gitmesi yönünde karar alındı. İlgi çekici bir teklif gelmemesi halinde ise oyuncuların kiralık olarak gönderilmesi planına geçilecek.</p>

Sporx'in haberine göre orta sahaya Sergio Oliveira transferi yapan ve en az iki transfer daha düşünen Galatasaray, Taylan ve Berkan için veda kararı aldı. Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun gelecek sezon bonservisiyle gitmesi yönünde karar alındı. İlgi çekici bir teklif gelmemesi halinde ise oyuncuların kiralık olarak gönderilmesi planına geçilecek.

<p>Geçen sezon orta sahada birçok maçta birlikte süre alan oyuncular, skora katkı yapamamaları ve alınan olumsuz sonuçların nedeni olarak gösterilmiş, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.</p>

Geçen sezon orta sahada birçok maçta birlikte süre alan oyuncular, skora katkı yapamamaları ve alınan olumsuz sonuçların nedeni olarak gösterilmiş, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

<p>BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak 2019 yazında transfer olan Taylan Antalyalı, geçen sezon 42 resmi maçta forma giydi.</p>

BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak 2019 yazında transfer olan Taylan Antalyalı, geçen sezon 42 resmi maçta forma giydi.

<p>Alanyaspor'dan 4 milyon euro bedelle geçen yaz Galatasaray'a transfer olan ve 2026'ya kadar sözleşmesi olan Berkan Kutlu ise 47 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.</p>

Alanyaspor'dan 4 milyon euro bedelle geçen yaz Galatasaray'a transfer olan ve 2026'ya kadar sözleşmesi olan Berkan Kutlu ise 47 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

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