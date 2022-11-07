Galatasaray'dan bonservis hamlesi
Ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, dev bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kiralık olarak kadroya kattığı ve performanslarından memnun olduğu Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisini almayı planlıyor.
KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Akşam'ın haberine göre yönetim, iki yıldızın bonservisini almak için kulüplerle görüşmelere önümüzdeki günlerde başlayacak. PSG, Icardi ile yolları ayırmak istiyor. Norwich City ise 11 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Rashica için henüz net kararını vermiş değil.
"SÖZLEŞME BANA BAĞLI DEĞİL"
Mauro Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi, 2024 Haziran'da bitecek. Arjantinli golcünün, İstanbul'da mutlu olduğu ve kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Icardi, Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamalarda, "Burada mutluyum ama Galatasaray'da kalma konusu bana bağlı değil" ifadelerini kullanmıştı. PSG, 2020 yazında Icardi'yi 50 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Icardi'nin güncel piyasa değeri 17.5 milyon Euro olarak belirtiliyor.
GALATASARAY'IN GÖZÜ CHAMPIONSHIP'TE
Milot Rashica'nın ise Norwich City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Championship'te mücadele eden Norwich City eğer İngiltere Premier Lig'e çıkamazsa 26 yaşındaki yıldız oyuncuyu satma ihtimali ortaya çıkabilir. Norwich City, ligde oynadığı 20 maçta 32 puan topladı. Zirvede yer alan Burnley'in 6 puan gerisinde yer alıyorlar. Milot Rashica da Galatasaray'daki ortamdan oldukça memnun. Oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.
DERBİDE GÖZ DOLDURDULAR
Icardi ve Rashica Beşiktaş derbisinde istatistikleriyle de göz doldurdu. Arjantinli golcü, derbide 6 kez rakip ceza sahası içerisinde topla buluştu. 3 şutunun ikisinde isabet sağlayan Icardi'nin bir topu da direkte patladı. Rashica ise 11 kez ikili mücadele kazandı. 2 kilit pas atan Kosovalı yıldız oyuncu, 12 kez üçüncü bölgede isabetli pas yaptı.
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