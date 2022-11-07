Galatasaray'dan bonservis hamlesi

"SÖZLEŞME BANA BAĞLI DEĞİL"

Mauro Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi, 2024 Haziran'da bitecek. Arjantinli golcünün, İstanbul'da mutlu olduğu ve kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Icardi, Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamalarda, "Burada mutluyum ama Galatasaray'da kalma konusu bana bağlı değil" ifadelerini kullanmıştı. PSG, 2020 yazında Icardi'yi 50 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Icardi'nin güncel piyasa değeri 17.5 milyon Euro olarak belirtiliyor.