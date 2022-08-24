Galatasaray'dan Sevilla'ya Suso çıkarması

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:48
<p>Spor Toto Süper Lig'deki Ümraniye maçının ardından transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk 3 transfer hedeflerinin daha olduğunu söyledi.</p>

Spor Toto Süper Lig'deki Ümraniye maçının ardından transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk 3 transfer hedeflerinin daha olduğunu söyledi.

<p>Okan Buruk'un yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi. Başarılı teknik direktör, alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklerini de taşımasını istedi.</p>

Okan Buruk'un yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi. Başarılı teknik direktör, alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklerini de taşımasını istedi.

<p><strong>SEVILLA'YA SUSO TEKLİFİ!</strong></p> <p>Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yöneticiler, İspanya La Liga'da Sevilla formasını giyen İspanyol futbolcu Suso için teklif yaptı. </p>

SEVILLA'YA SUSO TEKLİFİ!

Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yöneticiler, İspanya La Liga'da Sevilla formasını giyen İspanyol futbolcu Suso için teklif yaptı. 

<p>İspanyol kanat oyuncusunun menajeri ile temasta bulunulduğu ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncu için Sevilla'ya satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifi sunulduğu öğrenildi.</p>

İspanyol kanat oyuncusunun menajeri ile temasta bulunulduğu ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncu için Sevilla'ya satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifi sunulduğu öğrenildi.

<p>Suso'nun 2018 yılının Aralık ayında piyasa değeri 50 milyon Euro idi. Sol ayağını kullanan tecrübeli oyuncu, sağ kanat haricinde 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.</p>

Suso'nun 2018 yılının Aralık ayında piyasa değeri 50 milyon Euro idi. Sol ayağını kullanan tecrübeli oyuncu, sağ kanat haricinde 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

<p>1.77 boyunda olan Suso 5 defa da İspanya Milli Takım formasını giydi. Yıldız futbolcu, daha önce de Liverpool, Almeria, Genoa ve Milan gibi ekiplerin formasını giydi.</p>

1.77 boyunda olan Suso 5 defa da İspanya Milli Takım formasını giydi. Yıldız futbolcu, daha önce de Liverpool, Almeria, Genoa ve Milan gibi ekiplerin formasını giydi.

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