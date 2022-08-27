Galatasaray'ın listesindeki Mauro Icardi için PSG cephesinden ilk açıklama

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:36
<p>Süper Lig'de kötü geçen sezonun ardından transfer çalışmalarında hareketli olan ve önemli takviyeler yapan Galatasaray'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.</p>

Süper Lig'de kötü geçen sezonun ardından transfer çalışmalarında hareketli olan ve önemli takviyeler yapan Galatasaray'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

<p><strong>GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ 3 MİLYON EURO</strong></p> <p>Paris Saint-Germain'in kadroda düşünmediği Arjantinli yıldız için sarı kırmızılılar yaklaşık 3 hafta önce Paris ekibine bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro’luk maaşının 2.5 milyon Euro’sunu karşılayacakları bir teklif yapmıştı. </p>

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ 3 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain'in kadroda düşünmediği Arjantinli yıldız için sarı kırmızılılar yaklaşık 3 hafta önce Paris ekibine bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro’luk maaşının 2.5 milyon Euro’sunu karşılayacakları bir teklif yapmıştı. 

<p>Son olarak Galatasaray teklifi değiştirmezken sadece golcüye ödenecek rakamı 3 milyon Euro’ya çıkardı.</p>

Son olarak Galatasaray teklifi değiştirmezken sadece golcüye ödenecek rakamı 3 milyon Euro’ya çıkardı.

<p><strong>TEKNİK DİREKTÖR GALTIER'DEN AÇIKLAMA</strong></p> <p>Ünlü gazeteci <strong>Fabrizio Romano</strong>'nun haberine göre; PSG Teknik Direktörü Galtier, oyuncularının son durumları hakkında konuştu.</p>

TEKNİK DİREKTÖR GALTIER'DEN AÇIKLAMA

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG Teknik Direktörü Galtier, oyuncularının son durumları hakkında konuştu.

<p><strong>İşte Galtier'in sözleri:</strong></p> <p>- Paredes, Juventus'a gidecek.</p> <p>- Keylor Navas Napoli'ye, Fabian Ruiz PSG'ye</p> <p>- Diallo, Icardi, Michut, Gueye'nin durumları yakında açıklanacak.</p> <p>- Rafinha yüzde 100 ayrılacak</p>

İşte Galtier'in sözleri:

- Paredes, Juventus'a gidecek.

- Keylor Navas Napoli'ye, Fabian Ruiz PSG'ye

- Diallo, Icardi, Michut, Gueye'nin durumları yakında açıklanacak.

- Rafinha yüzde 100 ayrılacak

<p><strong>ANCELOTTI REDDETTİ</strong></p> <p>İspanyol basınında yer alan haberlerde; Arjantinli golcünün, menajerler vasıtasıyla Real Madrid'e önerildiği ancak Carlo Ancelotti'nin geldiğinden bu yana takımda sağladığı uyumu bozmak istemediği için yıldız oyuncuyu reddettiği belirtildi.</p>

ANCELOTTI REDDETTİ

İspanyol basınında yer alan haberlerde; Arjantinli golcünün, menajerler vasıtasıyla Real Madrid'e önerildiği ancak Carlo Ancelotti'nin geldiğinden bu yana takımda sağladığı uyumu bozmak istemediği için yıldız oyuncuyu reddettiği belirtildi.

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