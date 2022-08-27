Galatasaray'ın listesindeki Mauro Icardi için PSG cephesinden ilk açıklama

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ 3 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain'in kadroda düşünmediği Arjantinli yıldız için sarı kırmızılılar yaklaşık 3 hafta önce Paris ekibine bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro’luk maaşının 2.5 milyon Euro’sunu karşılayacakları bir teklif yapmıştı.