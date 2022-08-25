Galatasaray'ın UEFA Süper Kupa zaferinin 22. yıldönümü

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 10:33
<p>Galatasaray Kulübü, 25 Ağustos 2000 yılında kazandığı UEFA Süper Kupa'yı, 22. yıldönümünde taraftarlarına hatırlattı.</p>

Galatasaray Kulübü, 25 Ağustos 2000 yılında kazandığı UEFA Süper Kupa'yı, 22. yıldönümünde taraftarlarına hatırlattı.

<p>Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabında "Tarihte Bugün" paylaşımı yapılarak, "Galatasaray, UEFA Süper Kupa Finali'nde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oluyor! 'Biz daha iyisini yapana kadar, en iyisi bu!'" notu düşüldü.</p>

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabında "Tarihte Bugün" paylaşımı yapılarak, "Galatasaray, UEFA Süper Kupa Finali'nde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oluyor! 'Biz daha iyisini yapana kadar, en iyisi bu!'" notu düşüldü.

<p>Mircea Lucescu liderliğinde İspanyol devi Real Madrid’i yenerek zafere ulaşan Galatasaray kadrosunda Mário Jardel, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu gibi yıldız isimler barındırıyordu.</p>

Mircea Lucescu liderliğinde İspanyol devi Real Madrid’i yenerek zafere ulaşan Galatasaray kadrosunda Mário Jardel, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu gibi yıldız isimler barındırıyordu.

<p>Fransa'nın Monaco kentindeki II. Louis Stadı'nda yapılan UEFA Süper Kupa Finali'nde, maçın 41. dakikasında Hakan Ünsal'a yapılan sert müdahale sonrasında hakem Günter Benkö penaltı noktasını gösterdi. </p>

Fransa'nın Monaco kentindeki II. Louis Stadı'nda yapılan UEFA Süper Kupa Finali'nde, maçın 41. dakikasında Hakan Ünsal'a yapılan sert müdahale sonrasında hakem Günter Benkö penaltı noktasını gösterdi. 

<p>Mário Jardel'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, 79. dakikada Suat Kaya’nın elle müdahalesi sonucu rakip Real Madrid’e bir penaltı kazandırdı. Hakem Günter Benkö’nün tartışmalı penaltı kararından sonra Golcü Raúl’ün attığı penaltı atışıyla maça eşitlik geldi. Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı.</p>

Mário Jardel'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, 79. dakikada Suat Kaya’nın elle müdahalesi sonucu rakip Real Madrid’e bir penaltı kazandırdı. Hakem Günter Benkö’nün tartışmalı penaltı kararından sonra Golcü Raúl’ün attığı penaltı atışıyla maça eşitlik geldi. Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı.

<p>15’er dakikalık Altın Gol uygulamasının da olduğu uzatma devrelerine geçildi. Maçın 102. Dakikasında Fatih Akyel’in sağ kanattan açtığı ortada usta golcü Mário Jardel topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray UEFA Süper Kupanın sahibi oldu.</p>

15’er dakikalık Altın Gol uygulamasının da olduğu uzatma devrelerine geçildi. Maçın 102. Dakikasında Fatih Akyel’in sağ kanattan açtığı ortada usta golcü Mário Jardel topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray UEFA Süper Kupanın sahibi oldu.

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