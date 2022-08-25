Galatasaray'ın UEFA Süper Kupa zaferinin 22. yıldönümü
Mário Jardel'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, 79. dakikada Suat Kaya’nın elle müdahalesi sonucu rakip Real Madrid’e bir penaltı kazandırdı. Hakem Günter Benkö’nün tartışmalı penaltı kararından sonra Golcü Raúl’ün attığı penaltı atışıyla maça eşitlik geldi. Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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