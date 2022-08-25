Galatasaray'ın UEFA Süper Kupa zaferinin 22. yıldönümü

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabında "Tarihte Bugün" paylaşımı yapılarak, "Galatasaray, UEFA Süper Kupa Finali'nde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oluyor! 'Biz daha iyisini yapana kadar, en iyisi bu!'" notu düşüldü.