Trabzonspor için para bastıran Darphane'den 8. şampiyonluk ifadesi için özür açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor için hatıra parası bastırdı. Hatıra parasındaki "8. şampiyonluk" ayrıntısı Fenerbahçe camiasını ayağa kaldırdı. Tepkilerin ardından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Darphane’nin, Trabzonspor’un geçen sezonki şampiyonluğu için bastırdığı hatıra parasına verdiği isim Fenerbahçelilerin tepkisine neden oldu.
5 Ağustos’ta satışa çıkan hatıra parası, gümüş üzeri altın kaplama, gümüş, bronz ve set halinde dört farklı şekilde sunuldu. Ancak Darphane’nin resmi sitesinde yer alan bilgide, hatıra parasına “Trabzonspor 8. Şampiyonluk Hatıra Parası” ismi verildiği ortaya çıktı.
Darphane’nin bastırdığı hatıra parası sonrası Fenerbahçeli taraftarlar tepkilerini sosyal medyada dile getirirken, konu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.
Trabzonspor 2021-2022 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Hatıra Parası— Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (@DarphaneGM) August 16, 2022
Detaylı Bilgi İçin
Gümüş: https://t.co/1SOMHLcE33
Bronz: https://t.co/AQMSNmHTGT
Altın Kaplama: https://t.co/AQMSNmHTGT
3’lü Set: https://t.co/CZKfAJDTWc#darphane #darphanegenelmüdürlüğü pic.twitter.com/ELEFRs90Vc
2010-2011 SEZONU TARTIŞMALARI GÜNDEME GELDİ
Darphane’nin, resmi olarak Fenerbahçe'nin şampiyon sayıldığı 2010-11 sezonunu Trabzonspor’un şampiyonlukları arasında sayması ve bordo mavililerin ‘8’ şampiyonluğu olduğunu belirten hatıra parası bastırması tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Darphane’nin bastırdığı hatıra parası sonrası Fenerbahçeli taraftarlar tepkilerini sosyal medyada dile getirirken, konu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.
DARPHANE’DEN ÖZÜR VE DÜZELTME
Tepkilerin ardından açıklama yayımlayan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, “2021-22 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor için basılan hatıra parada sertifika üzerinde sehven 7. şampiyonluk yazılması gerekirken 8. şampiyonluk yazılmıştır. Bu durum fark edildikten hemen sonra gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Futbol camiası, taraftarları ve kamuoyundan özür diler bilgilerinize arz ederiz” denildi.
KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/iFJlsHTjSH— Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (@DarphaneGM) August 24, 2022
Yapılan düzeltmenin ardından “Trabzonspor 8. Şampiyonluk Hatıra Parası” kısmı “Trabzonspor, 2021-22 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Hatıra Para Seti” olarak değiştirildi.
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