Trabzonspor için para bastıran Darphane'den 8. şampiyonluk ifadesi için özür açıklaması

25 Ağustos 2022 Perşembe, 09:19

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Darphane’nin, Trabzonspor’un geçen sezonki şampiyonluğu için bastırdığı hatıra parasına verdiği isim Fenerbahçelilerin tepkisine neden oldu.

5 Ağustos’ta satışa çıkan hatıra parası, gümüş üzeri altın kaplama, gümüş, bronz ve set halinde dört farklı şekilde sunuldu. Ancak Darphane’nin resmi sitesinde yer alan bilgide, hatıra parasına “Trabzonspor 8. Şampiyonluk Hatıra Parası” ismi verildiği ortaya çıktı.

Darphane’nin bastırdığı hatıra parası sonrası Fenerbahçeli taraftarlar tepkilerini sosyal medyada dile getirirken, konu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

2010-2011 SEZONU TARTIŞMALARI GÜNDEME GELDİ

Darphane’nin, resmi olarak Fenerbahçe'nin şampiyon sayıldığı 2010-11 sezonunu Trabzonspor’un şampiyonlukları arasında sayması ve bordo mavililerin ‘8’ şampiyonluğu olduğunu belirten hatıra parası bastırması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Darphane’nin bastırdığı hatıra parası sonrası Fenerbahçeli taraftarlar tepkilerini sosyal medyada dile getirirken, konu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

DARPHANE’DEN ÖZÜR VE DÜZELTME

Tepkilerin ardından açıklama yayımlayan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, “2021-22 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor için basılan hatıra parada sertifika üzerinde sehven 7. şampiyonluk yazılması gerekirken 8. şampiyonluk yazılmıştır. Bu durum fark edildikten hemen sonra gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Futbol camiası, taraftarları ve kamuoyundan özür diler bilgilerinize arz ederiz” denildi.

KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/iFJlsHTjSH — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (@DarphaneGM) August 24, 2022

Yapılan düzeltmenin ardından “Trabzonspor 8. Şampiyonluk Hatıra Parası” kısmı “Trabzonspor, 2021-22 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Hatıra Para Seti” olarak değiştirildi.